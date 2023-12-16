Илон Маск допустил, что в нашей части галактики Млечный Путь нет инопланетян
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- Илон Маск допустил, что в нашей части галактики Млечный Путь нет инопланетян
Американский миллиардер Илон Маск в субботу, 16 декабря, заявил, что в той части Млечного Пути, где расположена Земля, человечество могут быть единственной разумной формой жизни.
«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — рассказал предприниматель на мероприятии в Риме.
По его словам, сознание — это очень редкая вещь во Вселенной. При этом он уверен, что человечества ждет большое будущее — люди должны начать колонизацию других планет и стать «межзвездным» видом.
Ранее, 1 декабря, Маск назвал искусственный интеллект одной из самых больших угроз современности. Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».