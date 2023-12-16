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Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море

МО Турции: план по обезвреживанию мин в Черном море подпишут 11 января
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur Dogman
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Министры обороны Турции, Болгарии и Румынии, стран, входящих в Североатлантический альянс, планируют 11 января подписать трехстороннее соглашение о разминировании территориальных вод в Черном море. Подписание документа будет проходить в Стамбуле. Об этом 16 декабря сообщает глава турецкого министерства обороны Яшар Гюлер.

«В рамках «Тройной инициативы» под руководством нашей страны по противоминной опасности в Черном море мы провели третий раунд заседания Черноморской целевой группы по противоминной борьбе с участием делегаций Турции, Болгарии и Румынии 22–23 ноября. Также планируем провести церемонию подписания [соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — цитирует Гюлера телеканал TRT Haber.

По словам главы турецкого минобороны, цель трехстороннего соглашения заключается в обнаружении мин, которые уносит в сторону берегов стран НАТО от российских и украинских вод. Министры договорились уничтожать мины до того, как они оказались на территории вод Турции, Болгарии и Румынии.

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Ранее, 17 ноября, балкер, перевозивший зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море, вероятно, подорвавшись на мине. Речь идет о балкере Georgia S, который под флагом Либерии шел из одесского порта с грузом пшеницы, направляясь в румынский порт Констанца.

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