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В очереди на границе с Польшей умер третий дальнобойщик с Украины

ICTV: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Краковец – Корчова». Об этом 16 декабря сообщил телеканал «Факты ICTV».

По данным источника телеканала, врачи «скорой» пытались ему помочь, но безуспешно — мужчина умер.

Этот случай гибели украинского водителя-дальнобойщика на границе с Польшей стал третьим с того момента, как польские перевозчики устроили блокаду. В ноябре украинский водитель умер перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин», где бастовали польские граждане.

Еще один дальнобойщик в конце ноября умер в Польше недалеко от пункта пропуска «Корчова – Краковец», где была забастовка польских перевозчиков.

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14 декабря польский политик Анджей Шлензак в журнале Myśl Polska написал о том, что невозможно удовлетворить интересы одновременно Польши и Украины. Он отметил: для польской политики главными являются польские национальные интересы, но этого не понимают ни бывшие власти и оппозиция, ни нынешние.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

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