Литва и США подписали в Вашингтоне план сотрудничества в сфере обороны до 2028 года

Литва и США в Вашингтоне подписали новый план двустороннего сотрудничества в области обороны на 2024–2028 годы, сообщило в субботу, 16 декабря, министерство обороны прибалтийской страны. Документ подписали директор военного ведомства по оборонной политике Вайдотас Урбялис и советник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валандер.

Урбялис подчеркнул, что Литва и США являются союзниками, которые одинаково оценивают угрозы международной безопасности и тесно работают над усилением сдерживания в Балтийском регионе. По его словам, оборонное сотрудничество стран за последние годы «качественно расширилось».

«У нас в Пабраде непрерывная ротация батальона США, мы интенсивно улучшаем инфраструктуру для обеспечения военного присутствия союзников, в том числе из США. Закупки военной техники из США выросли — мы реализуем более 60 проектов по приобретению необходимого оборудования: артиллерийских систем HIMARS, бронированных внедорожников JLTV, противотанковых ракетных систем Javelin», — приводит LRT televizija слова литовского чиновника.

Урбялис добавил, что в рамках двустороннего сотрудничества реализуются и другие амбициозные проекты в области кибервозможностей и других сферах. По его словам, подписанный документ показывает, что «американцы по-прежнему привержены активной работе в Балтийском регионе и, таким образом, усилению сдерживания».

В подписанном плане сотрудничества на четыре года определены основные области работы двух стран, которым будет уделяться основное внимание. Также в регионе будет продолжено усиление мер сдерживания, обеспечение военного присутствия США, поддержка со стороны США укрепления и развития обороноспособности Литвы, проведение совместных учений и многое другое.

Первый план оборонного сотрудничества между Пентагоном и литовским минобороны был подписан в 2019 году.

28 сентября один из двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry прибыл в Литву. До этого борт, имеющий радиолокационную станцию с радиусом обзора до 650 км, замечали в Черноморском регионе на востоке Румынии. Теперь в его область слежения попадают северо-западные территории России.

В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя переброску самолетов НАТО AWACS в Литву, отметила, что многолетние рассказы НАТО о безобидном взаимодействии с другими членами альянса на поверку оказались враньем.

В феврале 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил о своем предложении президенту США Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и реактивные системы залпового огня HIMARS. Тогда же лидеры стран «бухарестской девятки» обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге.