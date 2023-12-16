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Судимым за педофилию хотят запретить посещать учебные учреждения
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Судимым за педофилию хотят запретить посещать учебные учреждения

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий проект опубликован 16 декабря на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как следует из пояснительной записки, инициатива разработана с учетом высокой степени потенциальной опасности лиц с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию. Для таких людей предполагается ввести обязательный запрет на посещение учебных заведений и «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

Как добавила «Газета.Ru», исключение предусматривается в случае, если судимый является родителем ребенка и сопровождает его.

В настоящее время к судимым за сексуальные преступления против детей применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.

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В конце декабря 2022 года запретить педофилам под надзором посещать школы и детские лагеря предложили в МВД. В пояснительной записке к законопроекту содержалась аналогичная информация.

До этого, 1 июня 2022 года, зампредседателя СК РФ Елена Леоненко заявила, что Следственный комитет России поддерживает идею создать реестр педофилов, но публиковать его в открытом доступе — спорная идея.

В марте того же года президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство. Он предусматривает введение отягчающего обстоятельства, если преступление совершено человеком, который проживал с ребенком или на которого были возложены обязанности по содержанию, обучению или защите его прав.

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