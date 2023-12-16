Более 100 человек эвакуированы при пожаре в кафе в Москве
Пожар в кафе в районе станции метро «Савеловская» в Москве разгорелся на площади 10 кв. м, до прибытия спасателей из заведения были эвакуированы 150 человек. Об этом сообщили в столичном главке МЧС 16 декабря.
Огонь вспыхнул на первом этаже двухэтажного здания на улице Вятской.
Возгорание потушено, информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.
15 декабря пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Балаклавском проспекте. Никто не пострадал. Огонь повредил двери четырех квартир.