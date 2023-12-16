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Два человека пострадали при попадании снаряда в дом в Курской области

Губернатор Курской области: при попадании снаряда в дом ранены два человека
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Фото: t.me/gubernator_46
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Два мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны Украины территории Суджанского района Курской области. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавшие были экстренно доставлены в местную больницу, где им оказали необходимую помощь. Их жизни ничто не угрожает, отметил Старовойт.

Кроме того, серьезные повреждения в результате атаки получило одно из домовладений. Губернатор указал, что власти окажут помощь в его восстановлении.

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Ранее в этот день сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области. По предварительной информации, повреждены компрессорная станция, частные строения и линия электропередачи. Пострадавших не было.

Накануне, 15 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. Позднее Старовойт сообщил, что было сбито четыре беспилотника. О пострадавших не сообщалось.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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