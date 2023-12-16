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Умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс

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Фото: соцсети
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Умер первый барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс, об этом 16 декабря сообщили участники группы в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом», — говорится в публикации коллектива.

Первому ударнику AC/DC 16 ноября исполнилось 77 лет. Причина его смерти не называется.

В 1970-м и 1971-м, согласно национальным опросам, Берджесса признавали лучшим барабанщиком Австралии. Музыкант играл в составе AC/DC в 1973–1974 годах, с момента создания коллектива.

В феврале 1974 года ударника уволили за пьянство, в ходе скандала он заявлял СМИ, что в его напиток было что-то подмешано. В составе AC/DC его заменил Фил Радд.

После работы в AC/DC Берджесс собрал группу His Majesty, был участником Dead Singer Band.

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Колин Берджесс родился в Сиднее. Музыкой начал заниматься рано, вскоре собрал группу, а в 1967-м переехал в Мельбурн.

Австралийская рок-группа AC/DC, сформированная в Сиднее в ноябре 1973 года выходцами из Шотландии братьями Малькольмом и Ангусом Янгами, считается одной из первых в направлении хард-рока и хеви-метала.

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