Установлена причастность 11 человек к потасовке у рынка «Садовод»

Следователи установили причастность 11 человек к потасовке у московского рынка «Садовод», шестеро из них уже доставлены в подразделение ведомства на допрос и следственные действия. Об этом 16 декабря сообщает Telegram-канал столичного СК.

Уточняется, что личности остальных участников конфликта также установлены. Принимаются меры к их доставлению в следственные органы.

МВД России 16 декабря сообщило о задержании 82 человек после массовой потасовки у «Садовода». Начало конфликту положил 21-летний водитель, который при проверке документов не подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем он вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

При этом во время задержания у него произошел приступ эпилепсии. Пока стражи порядка пытались оказать мужчине помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, после повредили ножом колесо служебной машины.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Водитель, который оказывал сопротивление полиции, задержан. До 16 февраля 2024 года он будет находиться под арестом. 21-летний мужчина своей вины не признал.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании данного дела.