Суд Петербурга арестовал подельника «водочного короля» Гаркушу

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего топ-менеджера банка «Таврический» Дмитрия Гаркушу, подельника «водочного короля», экс-сенатора Александра Сабадаша. Заседание состоялось 16 декабря.

Под стражей Гаркуша пробудет до 14 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Сторона защиты просила назначить подельнику Сабадаша домашний арест.

Накануне Сабадаша, Гаркушу и еще одного бывшего топ-менеджера «Таврического» Сергея Сомова признали виновными по делу о мошенничестве и приговорили к 7,5 года заключения и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Всех троих освободили в зале суда по причине отбытия сроков на стадии следствия.

Однако сразу после Сабадаша и Гаркушу вновь задержали по трем эпизодам о мошенничестве.

По версии следствия, в июне-июле 2014 года Сабадаш, Сомов и Гаркуша привлекли ООО «Космос» и, зная, что компания не ведет реальной предпринимательской деятельности, в ущерб «Таврическому» незаконно заключили с ним кредитные договоры на сумму 359 млн рублей.

Свою вину Гаркуша не признал.