Маск высказался о существовании инопланетян

В той части Млечного Пути, где расположена Земля, ее обитатели могут быть единственной разумной формой жизни. Такое предположение 16 декабря сделал основатель компаний SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск.

«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — заявил предприниматель на открытом мероприятии в Риме.

По мнению Маска, сознание — это «очень редкая вещь» во Вселенной.

При этом человечеству изобретатель предрек большое будущее — он уверен, что люди должны начать колонизацию других планет и стать «межзвездным» видом. Однако такой сценарий бизнесмен назвал исполнимым только в том случае, если с Землей ничего не случится.

1 декабря Маск назвал искусственный интеллект одной из самых больших угроз современности. Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».