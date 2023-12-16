Путин указал на значимость Международного кадетского бала для страны

Президент России Владимир Путин 16 декабря направил приветствие участникам и гостям VIII Международного благотворительного кадетского бала (МБКБ), отметив, что мероприятие стало значимым событием для всей страны.

«Приветствую вас по случаю открытия VIII Международного благотворительного кадетского бала. Ваши торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы, всей страны», — указано в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Москва радушно принимает воспитанников кадетских корпусов и училищ, курсантов военных вузов, членов молодежных волонтерских, патриотических организаций, а также иностранных студентов, проходящих обучение в России.

Президент выразил уверенность в том, что на балу будет царить атмосфера праздника, а само мероприятие послужит сбережению традиций кадетского братства и укреплению связи поколений.

«Желаю вам хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом», — заключил Путин.

Как указали в пресс-службе МБКБ, пользу проведения кадетских балов подчеркнул и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Участие в них представителей учебных заведений зарубежных государств способствует поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами», — приводит пресс-служба слова главы дипведомства.

На балу выступят молодые люди из Замбии, Кыргызской Республики, Боливии, Сирийской Арабской Республики, Республики Узбекистан, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и многих других стран. Почетными гостями бала являются участники СВО, Герои России и Советского Союза, а также послы зарубежных дружественных государств.

Руководитель проекта Юлия Кирпичникова сообщила, что в адрес жюри МБКБ для участия в конкурсе «Принц и Принцесса МБКБ» было направлено 854 заявки-видеопрезентации. Имена победителей будут объявлены на самом торжестве.

Патриотический проект «Международный кремлевский благотворительный кадетский бал» проводится ежегодно в Москве с 2016 года при участии администрации президента РФ, Минобороны, МИДа и других ведомств.