Конференция «Вишневские чтения – 2023» прошла в госпитале Минобороны

В Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны РФ состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Вишневские чтения – 2023». Об этом сообщили в ведомстве 16 декабря.

С приветственным словом выступил глава госпиталя, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

«Мы формируем новую традицию – традицию наших совместных, так называемых «Вишневских чтений», которые уже проходят в третий раз», – сказал он.

Есипов отметил, что в мероприятии примут участие молодые специалисты, побывавшие в зоне СВО. В знак признательности за оказание помощи раненым Есипов вручил академику РАН Амирану Ревишвили благодарственное письмо от имени начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Также в конференции приняли участие академик РАН Игорь Решетов, доктор медицинских наук Галина Вишневская, сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Донецкого Республиканского травматологического центра, а также ведущие специалисты в различных областях медицины.

Участники конференции в подмосковном Красногорске поделились клиническим опытом и достижениями в изучении различных аспектов диагностики и оперативного лечения пациентов с современной боевой травмой, а также обсудили хирургическую тактику при огнестрельных

и минно-взрывных ранениях сердца и других органов.