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Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан»
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Писториус призвал страны ЕС к перевооружению
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Два человека погибли при ударе ВСУ по месту доставки гумпомощи в Херсонской области
Политика
В Общественной палате заявили о поддержке Путина россиянами на грядущих выборах
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Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах президента РФ
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Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата
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Конференция «Вишневские чтения – 2023» прошла в госпитале Минобороны
Общество
Писателя Андрея Константинова похоронили с воинскими почестями в Петербурге
Мир
На улицах Львова начали «мягкую мобилизацию»

Патруль ту-22м3 Балтика

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