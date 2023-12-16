Захарова предупредила европейцев о расплате за конфронтационную политику ЕС

Оплачивать цену агрессивной политики Евросоюза (ЕС) придется простому населению стран Европы. Об этом 16 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия конъюнктурных решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран, которое загоняется в еще более сложные социально-экономические условия», — приводятся ее слова на сайте дипведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала итоги саммита Европейского союза, который прошел 14–15 декабря в Брюсселе. Она назвала их «неутешительными».

«Некогда мирное и успешное интеграционное объединение под давлением многочисленных геополитических просчетов своего проамериканского руководства продолжает стремительно терять как политический, так и экономический вес в мире», — заявила Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что оставляющие в 2024 году свои посты руководители ЕС действуют сейчас «как самые настоящие временщики», ведя объединение в тупиковое положение.

«Дошло до того, что солидарность внутри ЕС перестала быть свободным демократическим выбором стран-членов, превратившись для них в своеобразную политическую повинность», — отметила она.

Кроме того, Захарова указала, что сомнительные решения об очередном пакете односторонних санкций против России, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу.

Ранее в ходе саммита европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Реагируя на решение ЕС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жестким критериям для вступления в объединение. Он добавил, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление.