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Москвичам пообещали 17 декабря мокрый снег и ветер до 15 м/с

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Погодные условия в Москве ухудшатся в воскресенье, 17 декабря. Ожидается мокрый снег и усиление ветра с порывами до 15 м/с, предупредили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавили там.

В свою очередь, ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что выходные в столице стартовали снежными рекордами, которые принес активный циклон «Ваня». 16 декабря был побит суточный рекорд высоты снежного покрова — прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 см и принадлежало 1919 году.

«В ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится», — прогнозирует Леус.

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Циклон «Ваня» пришел в столицу из Европы. Циклон зародился на севере Европы, далее он опустился на Балканы и запасся там теплом и влажностью Средиземноморья. После этого он направился на Новороссию, поднялся в Черноземье, а потом проявил себя в Москве и Подмосковье. С субботы, 16 декабря, циклон начал отступать.

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