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Кириенко поблагодарил членов клуба «Эльбрус» за помощь России в условиях СВО

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Фото: скриншот
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Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко 16 декабря на итоговом мероприятии клуба «Лидеров России» «Эльбрус» выразил его участникам благодарность за их помощь России в условиях проведения спецоперации.

Он напомнил, что на плечи лидеров ложатся серьезные испытания.

«Испытания лидерства проходят тогда, когда есть большие вызовы. Сегодня такие вызовы для страны, конечно, есть», — заявил он, указывая на конфликт на Украине.

Кириенко отметил, что сильная Россия не нужна НАТО, которому украинское руководство отдало свою страну как плацдарм для борьбы с российской стороной. В связи с этим он также поблагодарил членов клуба «Эльбрус», победителей конкурса «Лидеры России», которые сегодня на передовой выполняют свой гражданский долг.

В пример Кириенко привел Илью Штопкана, который после победы в конкурсе стал первым вице-мэром Нижнего Новгорода, а затем ушел добровольцем на фронт.

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Ранее, в начале августа, 106 победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России» стали членами клуба «Эльбрус». Тогда Кириенко отметил, что победа в конкурсе гарантирует не только получение грантов и работу с наставниками, но и наличие огромного количества единомышленников, друзей по всей стране.

«Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Он предназначен для управленцев из разных сфер, причем не только из России, но и из-за рубежа. Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина.

В этом году регистрация стартовала 4 апреля и завершилась 14 мая. Только за первые сутки заявки подали 17,5 тыс. человек. Всего поступило 159 тыс. заявок из всех регионов страны, а суммарное количество желающих участвовать в конкурсе превысило 1 млн человек.

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