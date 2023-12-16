Водителя, оказавшего сопротивление полиции у рынка «Садовод», арестовали

Водитель, оказавший сопротивление полиции у рынка «Садовод» в Москве, арестован. Об этом 16 декабря сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2024 года», — сказано в сообщении.

В отношении 21-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Обвиняемый своей вины не признал и возражал против избрания ему такой меры пресечения.

По данным «Известий», арестованным является гражданин Таджикистана Сухроб Ю. Как сообщали в МВД, при проверке документов он подчинился требованиям инспектора, попытался скрыться и протащил полицейского на капоте несколько метров. Затем вышел из автомобиля и несколько раз ударил правоохранителя.

В момент задержания у него начался приступ эпилепсии. Когда полицейские оказывали ему помощь, к ним подошла группа агрессивно настроенных граждан. Они попытались оттеснить правоохранителей и прокололи колесо служебной машины.

После инцидента задержаны 82 человека. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании данного дела.