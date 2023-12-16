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Два человека погибли при ударе ВСУ по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

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Фото: Telegram/SALDO_VGA
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Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате удара украинских боевиков из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке в Херсонской области. Об этом сообщил 16 декабря в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — заявил он.

На месте в настоящее время работают оперативные службы. Раненым оказывается помощь.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что двое сотрудников МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате удара украинского дрона в Алешках Херсонской области. Беспилотник атаковал машину спасателей.

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В конце ноября Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие на правобережье Херсонской и Николаевской областей за осень совершили на 70% больше преступлений, чем летом. Так, боевики стали чаще наносить телесные повреждения местным жителям и осуществлять кражи, грабежи, разбойные нападения и угон автотранспорта.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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