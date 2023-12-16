Захарова назвала задержание в Эстонии экс-редактора «Спутник Медиа» зачисткой инакомыслия

Задержание в Эстонии экс-редактора «Спутник Медиа» Аллана Хантсома — это попытка официального Таллина выслужиться перед Западом через зачистку инакомыслия. На это 16 декабря указала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что задержанному инкриминируют обвинения в разведывательной деятельности против Эстонии и поддержании связей с Россией.

«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной «зачистки» инакомыслия и разжигания русофобских настроений», — говорится в комментарии на сайте российского ведомства.

Также Захарова указала на попытки эстонских властей препятствовать работе СМИ, которые борются против инсинуаций в отношении России.

«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».