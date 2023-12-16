Украинские СМИ сообщили о рейде сотрудников военкомата в ТЦ в Ивано-Франковске

В городе Ивано-Франковске на западе Украины сотрудники военкомата провели рейд в торговом центре. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание также опубликовало два видео из ТЦ. На первом группа людей в камуфляже заходит в центр, а на втором, предположительно, они проверяют документы у мужчины.

Среди прочего «Страна.ua» также напомнило о своем материале от 15 ноября о рейдах по крупным ресторанам в Киеве. По данным издания, правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посетили рестораны украинской столицы и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что представители украинских военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. Уточнялось также, что этот случай не был единственным, а рейды в спортклубах происходят регулярно.

11 декабря член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

Перед этим, 8 декабря, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.