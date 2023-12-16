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Застрявший из-за метели в Казахстане дальнобойщик из РФ поблагодарил спасателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель фуры Виталий, застрявший на трассе в Казахстане из-за сильной метели, поблагодарил 16 декабря спасателей за помощь и оперативную реакцию.

«Выражаю слова благодарности (сотрудникам. — Ред.) МЧС города Ушарала за то, что они вовремя отреагировали, спасли нас, спасибо им большое. Не знаю, как можно словами выразить», — рассказал Виталий «Известиям».

Он подчеркнул, что спасатели сделали всё четко и слаженно — спасли, накормили, напоили чаем, отправили в гостиницу.

Дальнобойщик уточнил, что, когда они только выезжали со стоянки, погода была нормальная. В какой-то момент она ухудшилась и пришлось остановиться. После этого водители начали звонить в спецслужбы.

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Накануне, 15 декабря, российские дальнобойщики застряли в Алакольском районе Казахстана из-за погодных условий и перестали выходить на связь. Спасатели добрались до водителей, оказавшихся в снежном плену 16 декабря, после чего направили их в гостиницу в ближайшем поселке.

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