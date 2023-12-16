Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров

Трехкратный чемпион СССР в составе московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщается на сайте ХК.

«ХК «Спартак» скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба», — сказано в заявлении.

Причина смерти, дата и место похорон не уточняются.

Макаров играл за «Спартак» с 1960 по 1972 год. Он провел 380 матчей, в которых забросил 70 шайб. Приход спортсмена в команду красно-белых помог подняться с нижних ступеней турнирной таблицы к лидирующим позициям, отметили в пресс-службе ХК.

Хоккеист трижды выиграл золотые медали: в 1962, 1967, 1969 годах.

Кроме того, в составе сборной СССР в 1968 году он выиграл Универсиаду и был признан лучшим защитником турнира.