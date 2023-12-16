Писториус призвал страны ЕС к перевооружению

На фоне растущих военных угроз странам Евросоюза необходимо начать процесс перевооружения. Об этом заявил 16 декабря министр обороны Германии Борис Писториус.

В частности, по словам главы ведомства, Россия значительно увеличивает военную мощь, что несет угрозу странам Балтии, Грузии и Молдавии. При этом США могут сократить военное присутствие в Европе, переориентировавшись на Индо-Тихоокеанский регион, отметил он.

«Мы, европейцы, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на нашем собственном континенте», — сказал Писториус в интервью Welt am Sonntag.

Также немецкий министр спрогнозировал появление новых вызовов в мире уже к концу текущего десятилетия. При этом глава военного ведомства признал, что на увеличение производства оружия потребуется не один год.

В октябре западные СМИ писали, что Европа уже не может поставлять оружие Украине, не создавая при этом угрозу собственной безопасности. Чиновник ЕС заявлял, что дальше обращаться к военным запасам членов объединения становится невозможно.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.