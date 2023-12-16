Реклама
Прямой эфир
Политика
Миронов рассказал о закрытой части совещания с Путиным
Экономика
Трутнев заявил о росте товарооборота между Дальним Востоком и КНР вдвое за 10 лет
Политика
Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально образована
Мир
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Происшествия
Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»
Мир
Зеленский заявил лидерам ЕС, что переговоры о членстве важнее финпомощи
Политика
Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах президента РФ
Интернет и технологии
В Москве начался финал «Битвы роботов»
Мир
Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата
Армия
Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожской области
Мир
Египетские силы ПВО сбили летающий объект у побережья Дахаба
Мир
Правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля новым эмиром
Мир
Сальдо связал действия ВСУ на Днепре с попыткой Зеленского достичь медиауспехов
Общество
Вина Крыма представили в гастрономическом павильоне выставки «Россия»
Сюжет:

Кириенко вручил награду детской премии в номинации «Наставник»

0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 16 декабря вручил награду II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» в номинации «Наставник».

Мероприятие прошло в лектории Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победителем в номинации стала Ксения Шилина из Челябинской области.

Кириенко отметил, что для него является большой честью вручать одну из наград, потому что это «очень удивительная и справедливая премия», ее номинанты — это вдохновляющие люди, которых любят и которыми гордятся.

«Особенное значение это, конечно, имеет в Год педагога и наставника, который объявил наш президент [России Владимир Путин]. Очень много что сделано в стране благодаря решениям президента, правительства [РФ], Министерства просвещения», — добавил первый замруководителя администрации президента.

Пантеон героев: на ВДНХ открыли цифровую выставку о мечте и великих мечтателях
«Движение Первых» и платформа «Россия — страна возможностей» организовали масштабную мультимедийную экспозицию в павильоне № 1

Ранее, 8 декабря, на площадке павильона «Наша культура» выставки «Россия» состоялась церемония вручения государственных наград российским деятелям искусства за вклад в развитие отечественной культуры.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023