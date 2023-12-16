Кириенко вручил награду детской премии в номинации «Наставник»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 16 декабря вручил награду II Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» в номинации «Наставник».

Мероприятие прошло в лектории Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победителем в номинации стала Ксения Шилина из Челябинской области.

Кириенко отметил, что для него является большой честью вручать одну из наград, потому что это «очень удивительная и справедливая премия», ее номинанты — это вдохновляющие люди, которых любят и которыми гордятся.

«Особенное значение это, конечно, имеет в Год педагога и наставника, который объявил наш президент [России Владимир Путин]. Очень много что сделано в стране благодаря решениям президента, правительства [РФ], Министерства просвещения», — добавил первый замруководителя администрации президента.

Ранее, 8 декабря, на площадке павильона «Наша культура» выставки «Россия» состоялась церемония вручения государственных наград российским деятелям искусства за вклад в развитие отечественной культуры.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.