Карта спецоперации на Украине 16 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника.

Потери противника на краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Победа ДНР.

На южнодонецком направлении потери ВСУ превысили 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

Авиацией ВКС России в районе Орехова в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

С начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 096 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц специальной военной автомобильной техники.

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