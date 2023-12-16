Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожской области

Авиацией ВКС России в районе Орехова Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ 16 декабря.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125 районах», — уточнили в военном ведомстве.

Помимо того, российской ПВО и средствам радиоэлектронной борьбы удалось отразить попытку нанесения киевским режимом массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крымского полуострова. Все дроны были ликвидированы.

Ранее в субботу Минобороны продемонстрировало кадры разгрома живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Боевые вертолеты РФ поразили цели авиационными ракетами С-8.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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