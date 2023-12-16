Египетские силы ПВО сбили летающий объект у побережья Дахаба

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта обнаружили летающий объект у побережья Дахаба на Красном море и сбили его. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил телеканал Al Qahera.

«Египетские ПВО обнаружили летающий объект у побережья прибрежного города Дахаб (в заливе Акаба), немедленно справились с ним и сбили», — говорится в сообщении канала со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным очевидцев, сбитый объект упал в территориальных водах примерно в 1,5 километрах от побережья. На место происшествия отправились следственные группы, добавила «Газета.Ru».

Туристический город Дахаба на востоке Синайского полуострова находится приблизительно в 140 км от границы с Израилем.

Ранее, в конце октября, сообщалось, что ПВО Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова. один из БПЛА был атакован за пределами воздушного пространства Египта, а второй упал в египетском городе Таба.

Тогда же местные СМИ сообщали, что в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем пострадали пять человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Условие палестинцев заключается в возвращении границ между странами, существовавших до Шестидневной войны 1967 года. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.