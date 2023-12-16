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Сальдо связал действия ВСУ на Днепре с попыткой Зеленского достичь медиауспехов

Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр для медийных успехов Зеленского
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь демонстративно форсировать Днепр, преследуют не военную, а медийно-политическую цель президента республики Владимира Зеленского, заявил в субботу, 16 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что киевский режим не сможет прорвать российскую оборону после форсирования Днепра. В частности, украинские боевики не разовьют атаку при помощи стрелковое оружия, а тяжелое вооружение будет уничтожаться при форсировании.

«В общем-то, все, что они делают, — это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических», — добавил Сальдо.

Эти медийные «успехи» нужны Зеленскому «для обмана своих же соотечественников и зарубежных покровителей», которым необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи, резюмировал глава Херсонской области.

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14 декабря Сальдо опубликовал видео с пленными украинскими военнослужащими. Он рассказал, что среди бойцов ВСУ нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение украинских военных находится на исходе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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