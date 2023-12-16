РЕН ТВ покажет концерт легендарной группы «Пикник»

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 16 декабря, покажет концерт легендарной рок-группы «Пикник». Грандиозный тур коллектива по России «Будущее ждет нас» собрал многотысячную армию фанатов.

Концерт в какой-то степени представляет собой футуристически-фантастическое шоу. Сразу несколько сцен на московской арене собирали как конструктор-трансформер. Каждая песня — это отдельное представление. Чтобы увидеть шоу планетарного масштаба, любители рока съехались в столицу со всей страны.

На одной из репетиций музыканты признались, что для них это шоу — вызов, который они бросили сами себе.

«Технически мы используем всё, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, по крайней мере, что мы не отстали больше чем на неделю», — отметил бас-гитарист Марат Корчемный.

Шоу является частью большого юбилейного тура по всей России. Многотысячная армия поклонников группы обеспечила солд-аут и в Москве. Все билеты на шоу были распроданы за две недели до его начала.

«Нет, ну то, что было неожиданным для меня на сцене, — это то, что вокруг летали непонятные существа. Оказалось, что это были квадрокоптеры: они жужжали, шумели. Я думал: когда наконец он попадает в голову? Но этого не произошло, поэтому техника была на высоте», — отмечает лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть шоу в полночь. В ночном эфире телеканала прозвучат культовые хиты группы за 45-летнюю историю.