Реклама
Прямой эфир
Политика
Миронов рассказал о закрытой части совещания с Путиным
Экономика
Трутнев заявил о росте товарооборота между Дальним Востоком и КНР вдвое за 10 лет
Политика
Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально образована
Мир
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Политика
Стал известен список участников «Команды Путина»
Общество
Почти 5,5 тыс. человек пересекли российско-финскую границу за два дня
Экономика
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Мир
В Литве намекнули Венгрии на выход из ЕС из-за позиции по Украине
Мир
Застрявших из-за метели в Казахстане российских дальнобойщиков спасли
Общество
Россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем
Общество
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Спорт
Российские школьники показали высокое мастерство на турнире по гольфу
Армия
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Мир
СМИ узнали о подготовке Украины к новому контрнаступлению в 2024 году

Вина Крыма представили в гастрономическом павильоне выставки «Россия»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На масштабной выставке «Россия» в главном гастрономическом павильоне прошел день Крыма. Там гостям представили крымские вина, разработанные лучшими сомелье, рассказал 16 декабря корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«Белое, красное, розовое вино — это главный и самый яркий вкус Крыма», — сказал он.

В центре внимания на выставке было прославленное российское шампанское. Завод «Новый Свет» не отступает от принципов, заложенных легендарным князем Львом Голицыным.

«Наше предприятие вот уже 145 лет производит только классическим методом шампанское. Мы очень гордимся тем, что не уходим в другие технологии, то есть это наш традиционный метод, который повторяется вот уже много лет», — подчеркнула главный технолог завода Дарья Задорожная.

При этом крымские виноделы постоянно создают что-то новое. Так, в линейке «Массандры» появились и выдержанные сухие вина.

«Это, пожалуй, самое знаменитое из крымского — крепленые марочные «Массандровские вина». Чистая классика. Южное солнце в каждом бокале», — рассказал корреспондент.

По словам посетителей выставки, крымские вина удивляют своим вкусом.

«Удивительные крепленые вина, которые мы любим очень давно, и мы в Крыму бывали не один раз! Это вино превосходное», — поделился посетитель выставки Андрей.

Бокальная сеть: долю отечественного вина в магазинах доведут до 85%
Чем запомнилось открытие второго Российского винодельческого форума в Москве

Ранее, 12 декабря, вина крымских хозяйств «Новый Свет», «Инкерман» и «Массандра» вошли в число лучших по версии авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина». Речь идет об игристых, тихих сухих и ликерных винах, таких как блан де нуар от «Нового Света», сложные купажи от «Инкермана», рислинг от «Криницы», а также мускаты и портвейны от «Массандры» и «Инкермана».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023