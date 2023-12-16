Вина Крыма представили в гастрономическом павильоне выставки «Россия»

На масштабной выставке «Россия» в главном гастрономическом павильоне прошел день Крыма. Там гостям представили крымские вина, разработанные лучшими сомелье, рассказал 16 декабря корреспондент «Известий» Максим Прихода.

«Белое, красное, розовое вино — это главный и самый яркий вкус Крыма», — сказал он.

В центре внимания на выставке было прославленное российское шампанское. Завод «Новый Свет» не отступает от принципов, заложенных легендарным князем Львом Голицыным.

«Наше предприятие вот уже 145 лет производит только классическим методом шампанское. Мы очень гордимся тем, что не уходим в другие технологии, то есть это наш традиционный метод, который повторяется вот уже много лет», — подчеркнула главный технолог завода Дарья Задорожная.

При этом крымские виноделы постоянно создают что-то новое. Так, в линейке «Массандры» появились и выдержанные сухие вина.

«Это, пожалуй, самое знаменитое из крымского — крепленые марочные «Массандровские вина». Чистая классика. Южное солнце в каждом бокале», — рассказал корреспондент.

По словам посетителей выставки, крымские вина удивляют своим вкусом.

«Удивительные крепленые вина, которые мы любим очень давно, и мы в Крыму бывали не один раз! Это вино превосходное», — поделился посетитель выставки Андрей.

Ранее, 12 декабря, вина крымских хозяйств «Новый Свет», «Инкерман» и «Массандра» вошли в число лучших по версии авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина». Речь идет об игристых, тихих сухих и ликерных винах, таких как блан де нуар от «Нового Света», сложные купажи от «Инкермана», рислинг от «Криницы», а также мускаты и портвейны от «Массандры» и «Инкермана».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.