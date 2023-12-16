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Зеленский заявил лидерам ЕС, что переговоры о членстве важнее финпомощи

FT: Зеленский заявил лидерам ЕС, что начало переговоров о членстве важнее помощи
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что начало переговоров о членстве страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом 16 декабря сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Зеленский в частном порядке заявил лидерам ЕС, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в союзе, чем согласие на финансирование», — сказано в материале.

Европейский чиновник также отметил, что у Украины есть ликвидность на январь, однако после этого страна столкнется с ограниченностью средств, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 15 декабря, The Washington Post сообщила, что Украина в случае вступления в ЕС станет пятой по численности населения и при этом беднейшей страной объединения. Кроме того, включение Украины потребует реформирования ключевых институтов Евросоюза, уточнило издание.

Итальянская газета La Repubblica сообщила в тот же день, что без финансирования со стороны США и Евросоюза Украина рискует обанкротиться к марту 2024 года. По прогнозам Брюсселя и Киева, в случае отсутствия поддержки 1 марта станет «днем краха» украинского государства.

15 декабря Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. В частности, план поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

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