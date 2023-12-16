Реклама
Прямой эфир
Мир
Застрявших из-за метели в Казахстане российских дальнобойщиков спасли
Общество
Более 10 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Волгограда из-за непогоды
Мир
Демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников прошла в Тель-Авиве
Мир
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе ЦАХАЛ по школе на юге Газы
Наука и техника
В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ
Экономика
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Здоровье
Психолог рассказала о способах улучшить память
Здоровье
Педиатр назвала самый опасный подарок ребенку на Новый год
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допущена к старту с Байконура
Общество
В регионах юга РФ около 600 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Общество
Россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем
Общество
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Спорт
Российские школьники показали высокое мастерство на турнире по гольфу
Мир
На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области
Общество
Почтовую марку с героями «Спокойной ночи, малыши» выпустили к 60-летию передачи

«Союз-2.1б» стартовала с Байконура

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023