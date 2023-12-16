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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области

Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Лисицын
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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Об этом 16 декабря заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Он также напомнил, что для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), желающих добровольно сложить оружие, в зоне спецоперации на частоте 149.200 действует открытый канал связи.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!» — написал он в своем Telegram-канале.

Других подробностей в сообщении главы Курской области не приводится.

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Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций отметил, что количество сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось. Ранее в тот же день в Минобороны РФ заявили, что в течение недели в плен сдались 82 украинских военнослужащих.

Ранее, 14 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с пленными украинскими военнослужащими. Он рассказал, что среди бойцов ВСУ нарастает недовольство планами президента Украины Владимира Зеленского воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение украинских военных находится на исходе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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