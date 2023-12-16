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СМИ узнали о подготовке Украины к новому контрнаступлению в 2024 году

Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Киевский режим, вероятно, планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщило немецкое издание Die Welt.

«Украина, предположительно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — говорится в сообщении.

Основным направлением удара киевского режима, вероятно, станет Херсон. По данным Die Welt, Вашингтон получил от Киева список вооружений, которые хочет получить Украина. В него вошли среди прочего ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

«В общем и целом, украинский заказ намекает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано», — сообщило издание.

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Ранее, 14 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР. В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившейся контрнаступательной операции.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса. Украина почти ничего не производит, ей всё привозят, однако когда-то это закончится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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