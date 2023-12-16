Застрявших из-за метели в Казахстане российских дальнобойщиков спасли
В Казахстане 16 декабря спасатели добрались до российских дальнобойщиков, оказавшихся в снежном плену из-за сильной метели.
Водителей перевезли в гостиницу в ближайшем поселке, где они смогли отогреться.
В распоряжении «Известий» есть кадры, на которых видно, в каких условиях оказались водители.
Из-за непогоды на трассах Казахстана ограничено движение. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
Накануне российские дальнобойщики застряли в Алакольском районе Казахстана из-за погодных условий и перестали выходить на связь. Отмечалось, что на момент последнего выхода в эфир с диспетчерами компании водители чувствовали себя удовлетворительно.