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Шульский посвятил победу над Гаверном участникам спецоперации

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Фото: пресс-служба федерации бокса Челябинской области
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Российский боксер Павел Шульский посвятил победу над американским спортсменом Джейсоном Гаверном российским военнослужащим, которые сейчас принимают участие в спецоперации по защите Донбасса. Поединок состоялся в пятницу, 15 декабря.

«Посвящаю эту победу всем воинам, нашим защитникам, которые выполняют специальную военную операцию. Мужчины дорогого стоят. Мы победим, Знамя Победы — по-другому никак», — заявил Шульский.

Также спортсмен рассказал о своих впечатлениях во время боя и после него. По словам Шульского, во время поединков он не чувствует удары, которые пропускает от соперника.

«Когда ты находишься на ринге, ты считаешь удары, которые наносишь, но не чувствуешь ударов, которые пропускаешь от соперника», — объяснил Шульский.

Он добавил, что пребывает в хорошем настроении и планирует провести ближайшее время со своей женой. Шульский также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

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Шульский одержал победу в схватке с Гаверном в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря. Поединок завершился победой Шульского единогласным решением судей.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря состоялись четыре боя. В главном поединке сразились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон, победу одержал российский спортсмен.

Еще в двух боях турнира противостояли друг другу боксеры из России и США. Бой между Игорем Свиридченковым и Питером Добсоном завершен победой россиянина. Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян победил американца Джемини Рамиреса. Он выиграл единогласным решением судей.

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