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На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области
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На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области

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Фото: Global Look Press/Artur Widak Alex Chan Tsz Yuk
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Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил 16 декабря в своем Telegram-канале, что в одном из складских зданий в Синельниковском районе области в ночь на субботу разгорелся пожар.

По его словам, возгорание в здании произошло «после атаки», пожар уже ликвидирован.

Других подробностей о помещении не приводится.

Помимо этого, назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

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16 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе столицы Украины. О взрывах в Киеве и Киевской области также сообщали местные СМИ. Отмечалось, что в Киеве действовала воздушная тревога.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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