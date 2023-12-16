На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области
Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил 16 декабря в своем Telegram-канале, что в одном из складских зданий в Синельниковском районе области в ночь на субботу разгорелся пожар.
По его словам, возгорание в здании произошло «после атаки», пожар уже ликвидирован.
Других подробностей о помещении не приводится.
Помимо этого, назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
16 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе столицы Украины. О взрывах в Киеве и Киевской области также сообщали местные СМИ. Отмечалось, что в Киеве действовала воздушная тревога.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.