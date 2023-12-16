Мужчина получил ранение в результате обстрела ВСУ Донецка

Мужчина получил ранение в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил 16 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

«В Буденновском районе ранен мужчина 1960 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин также сообщил, что с 21:00 (20:00 мск) 15 декабря до 9:00 (8:00 мск) 16 декабря киевский режим семь раз обстрелял Донецк. В направлении Буденновского, Киевского и Куйбышевского районов города украинские боевики выпустили семь 155-мм снарядов и 27 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), уточнил глава города.

14 декабря Кулемзин сообщил, что два человека погибли и три пострадали в результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских вооруженных сил.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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