Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допущена к старту с Байконура
Госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М» №2 в субботу с космодрома Байконур, сообщается 16 декабря на сайте Роскосмоса.
«Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя «Союз-2.1б», несущей разгонный блок «Фрегат» и гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2», — сказано в заявлении.
Ожидается, что ее пуск состоится в субботу, 16 декабря, с 31-й площадки в 12:17:48 мск.
Выведение спутника на целевую орбиту займет около пяти часов.
Космические аппараты «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
Ранее, 1 декабря, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-25». Позднее, 3 декабря, грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к МКС. Он доставил более 2,5 тыс. кг грузов, в том числе топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах и различное оборудование и материалы.