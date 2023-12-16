В Белгородской области умер пострадавший при подрыве машины на мине

В больнице скончался один из трех жителей Белгородской области, подорвавшихся 13 декабря в автомобиле на мине. Об этом в субботу, 16 декабря, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал Гладков.

Он также выразил соболезнования родным погибшего.

Состояние двух остальных пострадавших не уточняется. Известно, что погибший являлся заместителем главы Краснояружского района Белгородской области.

Инцидент произошел 13 декабря в районе хутора Высокий. В результате происшествия пострадали три человека. У одного из пострадавших была частичная ампутация ног, у второго и третьего — сотрясение мозга.