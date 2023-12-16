Спикер ВВС ВСУ Игнат: ВС РФ используют электромагнитные импульсы для обмана ПВО

Российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил 15 декабря в интервью каналу NTA спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Это то, что называется работой средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.) противника», — пояснил он.

По его словам, российские военные делают такие постановки преград — электромагнитные импульсы, которые радиолокационные системы ВСУ видят как цели, похожие на гиперзвуковые ракеты «Кинжал» по параметрам полета.

«То есть по скорости и так далее», — добавил Игнат.

В конце ноября журналисты издания The Economist сообщили, что российские силы обладают превосходством в средствах радиоэлектронной борьбы и сбивают в зоне спецоперации даже ракеты НАТО. В издании также указали на то, что российские средства РЭБ выводят из строя системы наведения беспилотников ВСУ или глушат их радиосвязь с операторами.

За месяц до этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Известиями», что российские ПВО и средства РЭБ уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Тогда же журнал The Spectator писал, что российские войска смогли перехватить большинство поставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.