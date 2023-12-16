Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе ЦАХАЛ по школе на юге Газы
Оператор телеканала Al Jazeera Самер Абудака погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом 15 декабря сообщил телеканал.
Как отмечается, обстрел произошел, когда Абудака вместе с журналистом Ваэлем Дадухом вели репортаж из местной школы.
Из-за интенсивных обстрелов медики не смогли оперативно добраться к оператору, чтобы оказать ему помощь. В результате он скончался.
Журналист Дадух получил ранение руки, он самостоятельно добрался до ближайшего госпиталя.
Телеканал Al Jazeera призвал международное сообщество и Международный уголовный суд принять меры против израильского правительства в отношении «преступлений против человечества».
Ранее, 15 декабря, израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз. Фотокорреспондент госпитализирован.
В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.
В октябре Reuters сообщило о не менее 11 погибших журналистах при ударах ВС Израиля. Среди погибших — девять репортеров из Палестины, один из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.