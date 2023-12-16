В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ
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- В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ
Команда японских ученых из Национального института квантовой науки и технологий и Университета Осаки разработала технологию, которая, используя генеративный искусственный интеллект (ИИ), позволяет создавать изображения на основе обработки сигналов мозга. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщило агентство Kyodo.
Участникам эксперимента показали около 1,2 тыс. изображений. При этом их мозговую активность анализировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). В это же время те же изображения были загружены в базу ИИ, который должен был натренироваться соотносить их с сигналами мозга.
«Основываясь на предыдущих методах, команда разработала технологию, которая количественно оценивает активность мозга и позволяет генеративному ИИ рисовать изображения в сочетании с методами прогнозирования для воссоздания сложных объектов»,— говорится в публикации.
Самым близким к изначальному получилось изображение леопарда. На воссозданной картинке были отчетливо прорисованы пасть, уши и пятнистая шкура.
Отмечается, что эту технологию можно использовать при разработке устройств связи и для понимания мозговых механизмов галлюцинаций и снов.
Ранее, 28 ноября, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что следующая ступень развития ИИ — индивидуальные помощники с доступом к сверхперсональным данным. По его словам, это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает.