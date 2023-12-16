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Глава МИД Венгрии раскрыл подробности дипотоношений с США

Сийярто рассказал об унизительном приеме со стороны администрации США
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унизительном приеме в США во время визита в 2014 году. Тогда глава Госдепартамента не принял венгерского коллегу и отправил к нему на переговоры свою помощницу, в то время Викторию Нуланд, поделился он в подкасте с порталом Mandiner 15 декабря.

«В сентябре 2014 года я как стал министром иностранных дел, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и ко мне министр иностранных дел не выйдет. Тогда мы с Викторией Нуланд, которая сейчас заместитель, а тогда была помощницей госсекретаря, сели за журнальный столик, и она бросила мне документ на двух страницах», — вспомнил Сийярто.

Он пояснил, что Вашингтон предъявил Венгрии ряд критериев, которым страна должна соответствовать, чтобы иметь возможность развивать отношения с США. Для этого требовалось провести ряд реформ. По словам Нуланд, в случае отказа говорить ей с Сийярто не о чем.

«Там было написано, как мы должны изменить Конституцию, закон о СМИ, церковные правила и подобное в сфере решений, принимаемых парламентом. Я ответил, что так не пойдет, и с этого момента стало понятно, что демократы ни к какому сотрудничеству с нами не готовы», — добавил глава МИД Венгрии.

При этом Сийярто отметил, что республиканская администрация Белого дома при Дональде Трампе вела себя противоположно. Обе стороны сохраняли «уравновешенные и корректные отношения на основе взаимного уважения».

Венгерский министр также упомянул высказывание посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, который попытался обвинить власти Венгрии в антисемитизме. Сийярто назвал такое поведение американского дипломата выходом за «красную линию» и подчеркнул, что Будапешт не намерен это терпеть, так как не является «одной из звезд» на американском флаге.

«Честно говоря, много ли прав у Дэвида Прессмана обвинять нас в антисемитизме, когда стоит задуматься над этим вопросом в отношении США в контексте последних недель и месяцев. Это такое пересечение «красной линии», такое серьезное оскорбление со стороны господина посла, что мы не обязаны и не готовы это выносить», — сказал глава МИД Венгрии.

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Позиция Венгрии по ряду вопросов идет вразрез с линией США во главе коллективного Запада. В декабре премьер-министр страны Виктор Орбан напомнил о четкой оппозиции коллегам по Евросоюзу в их намерении выделить Украине очередной пакет финансовой помощи и принять страну в ЕС.

15 декабря Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один саммит, посвященный данному вопросу.

В этот же день Politico рассказала о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольф попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть комнату во время голосования о начале переговоров с Украиной о ее членстве в Евросоюзе. Отсутствие венгерского премьера позволило 26 лидерам стран ЕС принять единогласное решение, после которого продолжатся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

На второй день саммита стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. План поддержки Киева включал предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС.

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