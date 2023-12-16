Сенатор указал на необходимость приоритета защиты границ США вместо помощи союзникам

Союзники Соединенных Штатов не должны отвлекать Вашингтон просьбами о помощи до тех пор, пока страна не разберется с проблемами безопасности на своих границах. Об этом 15 декабря сообщает сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Политик обратился в том числе к тем коллегам, которые занимаются вопросами национальной безопасности и не перестают указывать на важность поддержки Киева в украинском конфликте.

«Почему бы вам не признать, что если мы не изменим нашу политику безопасности границ, то еще одно 11 сентября (дата крупнейших в США террористических атак в 2001 году. — Ред.) станет неизбежным?» ― заявил Грэм в социальной сети X.

Он также подчеркнул, что сейчас граница «полностью открыта и через нее движутся террористы».

Это не первый раз, когда Линдси Грэм пытается привлечь внимание к повышенной угрозе терроризма в стране. 7 декабря сенатор заявил, что оказываемая Вашингтоном помощь Израилю в палестино-израильском конфликте влечет за собой высокий риск терактов в США.

12 декабря завершился второй день визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Ранее в этот день президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.