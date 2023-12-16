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Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила скопление живой силы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 16 декабря показало, как проходил боевой вылет.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.

«Задача выполнена штатно, все цели поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8, задачу выполнили в полном объеме», — отчитался об очередном вылете пилот ударного Ка-52.

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14 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как ведется боевая работа и как устроен быт российских военных.

12 декабря Минобороны показало, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении.

10 декабря российское военное ведомство впервые рассказало о применении вертолетов Ка-52М по целям ВСУ на донецком направлении. Для выполнения боевой задачи летчики использовали поддержку подразделений сухопутных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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