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Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские десантники «Ланцетами» вывели из строя и уничтожили технику противника в Херсонской области. Минобороны РФ 16 декабря показало, как ударные беспилотники работают по целям.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены буксируемая гаубица западного производства с тягачом и расчетом, станция РЛС 6ИИ03 и самоходная установка М109 Paladin Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для их уничтожения командованием одного из соединений из состава группировки войск «Днепр» было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику и личный состав противника.

Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район, рассказали в военном ведомстве.

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13 декабря Минобороны показало боевую работу российских военных беспилотников по целям. Российские десантники «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВСУ в районе Клещеевки.

14 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и показал, как ведется боевая работа и как устроен быт российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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