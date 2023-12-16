Союзники Украины оставили ее без ожидаемой поддержки в самый критический момент, пишет 15 декабря газета Financial Times (FT). Ослабление поддержки Киева в Вашингтоне и Брюсселе совпало с обещанием президента России Владимира Путина продолжать спецоперацию до тех пор, пока не будут достигнуты цели по денацификации и демилитаризации.

Президент Украины Владимир Зеленский начал эту неделю с надежды на то, что два крупнейших союзника наконец одобрят пакеты финансовой помощи на общую сумму $115 млрд. Закончил ее он почти безрезультатно, пишут журналисты.

Конгресс США в среду, 13 декабря, в очередной раз не смог одобрить пакет поддержки в размере $60 млн, несмотря на визит Зеленского в Вашингтон, где он попытался лично лоббировать интересы законодателей. Два дня спустя саммит лидеров ЕС завершился без соглашения об их собственном четырехлетнем финансировании Украины в размере €50 млрд. Зато они согласились начать с Киевом переговоры о членстве в ЕС.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену и… промахнулись», — цитирует газета одного евродипломата.

Несмотря на то что Брюссель и Вашингтон пообещали некоторое финансирование в ближайшие несколько недель, их неспособность обеспечить долгосрочную финансовую стабильность Киева приходится на особенно чувствительный момент конфликта. Огневая мощь Киева оказалась на исходе как раз в тот момент, когда Москва с наступлением зимы возобновила атаки, отметила FT.

13 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что визит Зеленского в США оказался пустым и нерезультативным для Киева. По мнению дипломата, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Ранее в этот день президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Еще в начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.