Мнение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истоках конфликта на Украине — это слова безумного. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в четверг, 14 декабря.

«США и ЕС не хотели, чтобы [конфликт] закончился. Глава НАТО Столтенберг хвастался, что они спровоцировали его», — сказано в его сообщении.

Уоллес осудил действия генсека НАТО, напомнив, что Украина разрушена, и на всё это страны Запада потратили миллиарды долларов.

«Всё для чего? Чтобы способствовать геополитическим интересам США? Безумие», — резюмировал он.

Ранее, 14 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предположил, что США и их западные союзники пытаются спровоцировать хаос на пространстве СНГ, используя исторические конфликты. Он также отметил, что Запад осознает провал украинской армии, но не хочет отказываться от использования Украины в целях нанесения ущерба РФ.

До этого, 8 ноября, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что западные страны продолжают разрушать нормы международного права и провоцируют новые конфликты.

Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон настаивает на необходимости продолжения конфликта в случае с Украиной.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США ВСУ за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.